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Сбер запустил онлайн-конструктор концессионных соглашений

Новости. Общество
16:58, 19 Апреля 2022

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Этот инструмент позволяет разработать нужный документ своими силами без привлечения консультантов.

Сбер совместно с цифровой платформой для компаний и физических лиц СберКорус запустил онлайн-сервис «Конструктор концессионных соглашений». Этот инструмент позволяет разработать нужный документ своими силами без привлечения консультантов. Проект соглашения составляется по условиям, заданным клиентом, в формате, который принимают банки, и в полном соответствии с положениями закона «О концессионных соглашениях».

Сервис удобен и очень прост в эксплуатации: пользователь последовательно отвечает на вопросы о проекте, после чего конструктор, анализируя его ответы, автоматически формирует необходимую документацию. Более того, сервис позволяет оперативно инициировать кредитный процесс.

В результате пользователь получает готовый пакет документов за два часа, в то время как аналогичная работа юристов занимает от двух месяцев и стоит от 1,5 млн рублей. Работа «Конструктора концессионных соглашений» обойдётся клиенту всего в 350 тыс. рублей: в эту сумму включён доступ к сервису на три месяца с возможностью формирования и скачивания одного концессионного соглашения. 

Сервис формирует концессионные соглашения в 11 отраслях: объекты здравоохранения и спорта, коммунальной (без тарифа) и транспортной инфраструктуры, культуры, туризма, социального обслуживания, освещение, гидротехнические сооружения, сельскохозяйственные объекты, платные и бесплатные автодороги.

«Для привлечения частных инвесторов в региональные проекты необходимо ускорить и облегчить подготовку концессионной документации, повысить „банкуемость“ проектов для получения заёмного финансирования. С этой целью мы и разработали конструктор, который уже внедрён в 11 отраслях и позволяет сформировать проект соглашения с предодобренными в банке условиями. Надеемся, что этот инструмент, наряду с другими нашими решениями, будет способствовать росту количества качественных концессий для быстрого развития инфраструктуры в заявленных Правительством РФ приоритетных направлениях», — отметила начальник Центра ГЧП Сбербанка Анна Багинская.

«Чем раньше банк подключается к обсуждению и анализу концессионного соглашения, тем больше шансов на получение банковского финансирования на проект. Наш конструктор призван максимально сократить время на принятие решения о финансировании. По отдельности те проекты, у которых будет востребован наш сервис, кажутся незначительными: строительство ледовой коробки, благоустройство двора, организация глэмпинга. Но в совокупности они создадут максимально комфортную среду для жителей нашей страны», — прокомментировала руководитель сервиса «Конструктор концессионных соглашений» СберКоруса Анна Демкина.

Чтобы воспользоваться конструктором, нужно оставить заявку на сайте сервиса или позвонить по телефону 8 800 100 88 12.

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