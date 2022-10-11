Сбербанк и МФЦ Республики Карелия стали партнерами

Карельское отделение ПАО Сбербанк и Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Республики Карелия заключили договор о сотрудничестве.

Теперь при регистрации бизнеса в МФЦ можно открыть расчетный счёт в Сбербанке, получить дебетовую карту, открыть зарплатный проект, запустить торговый эквайринг и установить онлайн-кассы.

«Это соглашение позволит построить взаимодействие с карельским бизнесом по принципу «одного окна», сделает сотрудничество более легким и успешным. Мы экономим людям время, которое они могут посвятить запуску и развитию своего дела. Уверен, это сыграет только в плюс деловому и инвестиционному климату в регионе», — отметил заместитель управляющего Карельским отделением ПАО Сбербанк Андрей Новицкий.

В рамках проекта линейка продуктов от Сбера включает в себя 15 наименований, которые закрывают базовые потребности при запуске стартапов и бизнес-проектов.

«Взаимодействие с партнёрами дает нам новые возможности для повышения качества и расширения спектра оказываемых услуг. Мы стремимся к тому, чтобы визит в многофункциональный центр был максимально полезным и эффективным, без лишней траты времени и ресурсов. Так мы заботимся о представителях бизнеса и создаём благоприятную почву для развития предпринимательской деятельности в Карелии», — считает директор ГБУ РК «МФЦ РК» Сергей Селецкий.

Источник: ПАО Сбербанк