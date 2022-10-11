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Сбербанк и сеть магазинов Fix Price запустили SberPay QR

Новости. Общество
14:52, 23 Ноября 2022
фото: Сбербанк

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Сбербанк и сеть магазинов Fix Price запустили SberPay QR — сервис приема бесконтактной оплаты с помощью QR-кода в мобильном приложении Сбера.

Теперь покупки в Fix Price доступны клиентам Сбера, даже если у них нет с собой карты. Оплатить покупки по QR – коду могут не только клиенты СберБанка, но и клиенты других банков-партнеров.

QR-код для оплаты выводится на платежный терминал эквайринга при каждой покупке, достаточно считать QR-код камерой своего телефона и подтвердить оплату в один клик в мобильном приложении банка.

Такие платежи доступны для владельцев как iPhone, так и смартфонов на Android. Кроме этого, до конца года при оплате QR-кодом Сбера начисляются повышенные бонусы от СберСпасибо.

К оплате по QR от Сбера уже подключено 11,6 тыс. платёжных терминалов в 4,6 тыс. торговых точек Fix Price по всей стране.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:

«Инновационная система SberPay QR — это новое слово в бесконтактных платежах. Даже если вы забыли дома наличные и банковскую карту, вы сможете приобрести нужные товары, если с собой телефон с приложением СберБанк Онлайн. Расплачиваться QR-кодом именно в Fix Price удобно, надёжно и безопасно».

Олег Лексин, директор IT-департамента Fix Price

«Мы постоянно стремимся, чтобы процесс покупок в наших магазинах был как можно более комфортным и быстрым для покупателей, поэтому приветствуем партнерства, которые этому способствуют. Теперь мы добавили новый способ приема оплаты по QR коду вместе со СберБанком – Sberpay QR, и предоставили такую возможность на всех терминалах эквайринга в сети Fix Price».

Источник: ПАО Сбербанк

 

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