Сбербанк и ВТБ не стали менять условия по ранее выданным кредитам

Банки рассказали о намерении сохранить прежние условия по ранее выданным кредитам.

Сбербанк после повышения Центробанком ключевой ставки сохраняет условия по действующим потребительским и ипотечным кредитам, заявили в компании. Об этом информирует РИА Новости.

«Никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам Сбербанк не вводит», — сказано в сообщении.

В ВТБ также указали, что не будут менять прописанные в договорах условия по всем ранее выданным кредитам, в том числе процентные ставки.

Ранее ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до 20 процентов, что стало ее новым историческим максимумом.

Мера призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций, сообщает РИА Новости.

После начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Под них попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала.

Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.