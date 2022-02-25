890x80
Реклама
С праздником Масленицы!
Сегодня 08:30
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска? 1
Сегодня 13:39
Элиссан Шандалович прокомментировал отчисление российских студентов из Европейских вузов
Сегодня 17:07

Сбербанк и ВТБ не стали менять условия по ранее выданным кредитам

Новости. Общество
20:30, 28 Февраля 2022
фото: © Максим Тихонов / ТАСС

Новости партнеров

Банки рассказали о намерении сохранить прежние условия по ранее выданным кредитам.

Сбербанк после повышения Центробанком ключевой ставки сохраняет условия по действующим потребительским и ипотечным кредитам, заявили в компании. Об этом информирует РИА Новости.

«Никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам Сбербанк не вводит», — сказано в сообщении.

В ВТБ также указали, что не будут менять прописанные в договорах условия по всем ранее выданным кредитам, в том числе процентные ставки.

Ранее ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до 20 процентов, что стало ее новым историческим максимумом.

Мера призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций, сообщает РИА Новости.

После начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Под них попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала.

Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
21.02.2022, 19:23
Следствие в Петрозаводске пытается опознать расчлененный труп по татуировке
22.02.2022, 15:57
Власти Карелии определили места размещения беженцев с Донбасса

Аналитика

Сегодня 13:39
Обществоведение
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска? 1
Комплекс зданий, куда власти Петрозаводска предлагают перенести троллейбусное депо, находится в плачевном состоянии, его реконструкция потребует сотен миллионов рублей.
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
25.02.2022 10:15
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 12
22.02.2022 17:30
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 6
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 9
21.02.2022 09:51
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»