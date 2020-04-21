Сбербанк и ВТБ одобрили большинство заявок бизнеса в Карелии на льготные программы

Министерство экономического развития Карелии представило данные о числе одобренных банками заявок предпринимателей на кредитные каникулы и беспроцентные займы.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"На сегодняшний день в Сбербанк в Карелии поступило 260 заявлений на общую сумму 380 млн. рублей о предоставлении кредитных каникул на срок до 6 месяцев от субъектов МСП. По 214 обращениям уже принято положительное решение", - написал министр. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии"