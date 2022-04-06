Сбербанк из-за санкций прекратил прием и перевод средств в валюте

Сбербанк России из-за санкций с 7 апреля прекратил прием и перевод средств в иностранной валюте.

Как сообщает «Интерфакс», это следует из материалов на сайте кредитной организации.

«В связи со вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках с 7 апреля 2022 года невозможно сделать перевод за рубеж в иностранной валюте», — отмечает банк. Запрет распространяется на переводы в отделениях и в мобильном приложении «Сбербанк онлайн».

Получить валютные переводы из зарубежных банков также невозможно.

Переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счет клиента в полном объеме, вместе с комиссией, заявил Сбербанк. «В случае отказа в зачислении перевода из иностранного банка перевод вернется самостоятельно. Сроки возврата перевода сейчас могут быть увеличены со стороны иностранных банков и составлять более пяти рабочих дней», — заявил Сбербанк.

При этом он отметил, что в его отделениях для резидентов доступны переводы средств за границу в рублях в обычном режиме. Кредитная организация также напомнила о существующих ограничениях при переводе средств российскими гражданами нерезидентам и о необходимости предоставлять документы, требуемые в соответствии с недавно принятыми нормами.