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Новости. Общество
22:00, 08 Ноября 2019
фото: ©ТАСС/ Сергей Фадеичев

Сбербанк объявил о создании самого мощного в России суперкомпьютера

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По заявлению Сбербанка, суперкомпьютер ускорит разработку сервисов и процессов, основанных на искусственном интеллекте.

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер. Об этом рассказал исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" компании Давид Рафаловский, передают "Известия".

По его словам, суперкомпьютер ускорит разработку сервисов и процессов, основанных на искусственном интеллекте (ИИ). Новая разработка получила название Christofari в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари.

На платформе происходит обучение искусственного интеллекта с использованием большого объема данных. По вычислительной мощности она многократно превосходит обычный компьютер и способна обрабатывать большие объемы данных за короткий период времени.

В настоящее время технология проходит тестирование Сбербанка и клиентов SberCloud, уточняет в пятницу, 8 ноября, РБК. В дальнейшем суперкомпьютер будет использоваться для создания и развития внутренних сервисов экосистемы Сбербанка, а с 12 декабря будет доступен сторонним компаниям, которые работают с ИИ.

Стоимость услуги будет зависеть от заказанных мощностей, уточнил Рафаловский.

"У крупных компаний есть масштабные задачи, которые они хотят решать максимально оперативно без потери временных ресурсов, поэтому огромная мощность и скорость вычислений для них — это самое главное, это то, за что они готовы платить", — объяснил он. Компьютер будет доступен через облако.

Разработали новый суперкомпьютер компания SberCloud совместно с американской технологической компанией NVIDIA. "Мы выступили технологическим партнером проекта, предоставив Сбербанку комплексную экспертизу в области искусственного интеллекта: передовое оборудование, необходимый стек программного обеспечения, рекомендации в области создания эффективной инфраструктуры для суперкомпьютера и не только", — рассказал руководитель направления профессиональных продуктов NVIDIA Дмитрий Конягин.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить продажу смартфонов без российского ПО.

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