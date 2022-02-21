Сбербанк опровергает информацию о блокировке счетов клиентов

Кредитное учреждение призывает доверять только официальным источникам информации.

Сбербанк официально опроверг информацию о блокировках счетов клиентов и призвал жителей страны не поддаваться панике, а также не доверять непроверенной информации. Заявление размещено на сайте кредитного учреждения.



В официальном сообщении говорится, что Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам - физическим и юридическим лицам - доступны их средства и сервисы в полном объеме.



— Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций, — говорится в заявлении.



Уточняется, что сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях.



— Мы призываем вас доверять только официальным источникам информации. Будем информировать наших клиентов об изменениях, — обращается к жителям страны Сбербанк.



Официальное заявление опубликовано после того, как в соцсетях появились фейки о блокировках счетов физических и юридических лиц в Сбербанке.