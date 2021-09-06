Сбербанк отчитался о финансовых результатах за август 2021 года

Чистая прибыль банка по российским правилам бухгалтерского учета за январь — август 2021 года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 827,6 млрд руб., следует из отчетности кредитной организации.

Прибыль до уплаты налога за 8 месяцев 2021 года превысила 1 трлн руб., увеличившись в 1,7 раза относительно аналогичного периода прошлого года.

Чистый процентный доход по итогам января — августа составил 1 044 млрд руб. и превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 11,9%, что обусловлено ростом кредитного портфеля клиентов и портфеля ценных бумаг.

Чистый комиссионный доход вырос на 16,9% в годовом исчислении и составил 372,7 млрд руб. Главным драйвером роста остаются операции с банковскими картами и эквайринг, на которые пришлось 72,5% прироста комиссионных доходов.

Ключевые факты августа:

Банк заработал чистую прибыль в размере 106,0 млрд руб.

Физическим и юридическим лицам выдано кредитов почти на 2 трлн руб. Выдан рекордный объем потребительских кредитов — 275 млрд руб., портфель корпоративных кредитов увеличился на 0,4% за месяц.

Средства клиентов увеличились на 2,3% за месяц или на 0,5 трлн руб.

Количество активных клиентов с подписками СберПрайм выросло в 1,6 раза до 2,7 млн.



«Заметное влияние на темпы роста бизнеса в августе оказали государственные выплаты на детей. Сбер активно поддержал подготовку к новому учебному году и предложил клиентам выгодные условия на свои сервисы и продукты. Высокий отклик клиентов на эти предложения позволил увеличить количество активных подписчиков СберПрайм до 2,7 млн человек. Был выдан рекордный объём потребительских кредитов, растет спрос на ипотеку — выдано более 237 млрд руб., средства клиентов увеличились на 2,3%. Чистая прибыль Сбербанка за 8 месяцев составила 827,5 млрд руб. при рентабельности капитала 25,4%», — отметила Александра Бурико, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Финансы».

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк