Сбербанк отменит комиссию за переводы внутри банка

Сбербанк принял решение о постепенном снижении и последующей полной отмене комиссий за переводы внутри банка, а для некоторых категорий клиентов такие комиссии уже отменены.

Об этом заявил глава банка Герман Греф.

"Мы уже начали вводить всевозможные пакеты для разных клиентов. В начале прошлого года мы приняли решение о постепенном снижении (комиссий) до их полной отмены. Когда это случится, точно сказать не могу. Это длительный процесс", – сказал Греф в кулуарах Всемирного экономического форума.

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