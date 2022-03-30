Сбербанк предупредил о возврате забытых мошеннических схем из-за санкций

Сбербанк ждет в ближайшее время возврата мошенников к старым схемам, в том числе, с поддельными вредоносными приложениями.

Об этом заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он пояснил, что несколько российских крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, попали под блокирующие санкции некоторых западных стран. Такие ограничения предполагают блокировку активов финорганизаций в этих странах и запрет резидентам этих государств вести с ними бизнес. В результате приложения банков исчезли из Apple Store и Google Play.

«Высока вероятность, что злоумышленники вернутся к техническим средствам атаки на граждан: начнут создавать поддельные вредоносные приложения и размещать ссылки на их скачивание», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что уже сейчас Сбербанк фиксирует на сайтах объявлений предложения о продаже айфонов «с установленным приложением Сбербанка, обновленным до последней версии».

Также зампред правления Сбербанка ожидает продолжения эксплуатации мошенниками актуальных информационных тем, в том числе ажиотажа на товары, пользующихся спросом.