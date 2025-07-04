Сбербанк предупреждает: «списание всех долгов» бывает только в мышеловке

Как не усугубить сложную долговую ситуацию, рассказали в крупнейшем банке страны.

Россияне к середине 2025 года просрочили выплаты по кредитам на рекордную сумму в полтора триллиона рублей. Злостными неплательщиками становятся те граждане, которые привыкли гасить долг за счет получения новых займов. Из-за ужесточения денежно-кредитной политики рефинансировать старую задолженность им стало сложнее.

На благодатной почве просроченных обязательств буйным цветом расцвел рынок так называемых раздолжнителей — юридических посредников, обещающих «списание всех долгов». Однако в большинстве случаев обращение за такого рода услугами закачивается плачевно, предупреждают в Сбербанке.

Широкая реклама на телевидении и в СМИ только усугубляет ситуацию. В глазах потенциальных клиентов раздолжнителей она служит свидетельством законности и дает гарантию по выполнению обещанного. Де-юре такой бизнес действительно законен — он квалифицируется по разряду консалтинговых и юридических услуг, но де-факто основан на практиках, близких к мошенничеству.

Характерный пример — когда за «списание долга» клиент выкладывает сумму, сопоставимую с самим долгом, но в результате не получает ничего. Часто знакомство с раздолжнителями начинается с консультации или предложения помочь в оформлении документов. Такие услуги они оказывают либо за несколько тысяч или десятков тысяч рублей, либо за 10%-30% от суммы долга. Но в итоге должник остается с долгом и без тех средств, что он потратил на оплату услуг «по списанию долга».

— Примерно с таких сумм они начинают работать с клиентами, но при этом практически никакую работу не делают. Все ограничивается той самой подачей пакета документов, которую при желании человек может сделать сам бесплатно. Стоимость услуг таких деятелей не имеет верхнего предела: это могут быть сотни тысяч рублей, могут быть проценты от объема задолженности, которая сформировалась у человека. Мы даже видели случаи совершенно вопиющие, когда люди, попавшись на удочку раздолжнителей, брали дополнительные деньги в кредит в других банках к моменту, когда у них уже возникла сложная ситуация, например, со Сбером, и этими деньгами оплачивали услуги раздолжнителей. Так они усугубляли свою ситуацию и получали дополнительного кредитора себе на «борт», — подчеркивает заместитель председателям Северно-Западного банка Сбербанка Антон Киселев.

Помощь по оформлению документов и подаче заявления в суд — законна, но стоит помнить: единственный законный способ списать долги — пройти через процедуру банкротства. Если долг до миллиона рублей, то следует обратиться в МФЦ, если выше — через суд. Признать банкротом и списать долги могут только государство или суд — и никто больше. Обещание же полностью избавить от обязательств за 10% или 15% от суммы задолженности — верный признак недобросовестных раздолжнителей.

Еще одна рекомендация: даже в сложной долговой ситуации сначала лучше обратиться в банк. Тот не заинтересован в росте просроченной задолженности, а поэтому всегда настроен на поиск решения — без доведения до банкротства и судебных взысканий. Кредитору выгоднее пересмотреть условия выплаты, чем идти в суд и взыскивать долг годами. Честный разговор с банком не исключает банкротства, но по крайней мере оно не будет сопряжено с впустую потраченными деньгами.

Наконец, за обращение к посредническим услугам раздолжнителей ответственность не предусмотрена, но статьи уголовного кодекса о преднамеренном банкротстве и неправомерных действиях при банкротстве никто не отменял. По первой предусмотрено наказание от 200-500 тысяч рублей штрафа до лишения свободы на срок до 6 лет, по второй — на срок до трех лет.