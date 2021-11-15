Сбербанк профинансировал строительство первых двух домов ЖК «TALOJARVI» 

Сбербанк открыл для строительной компании «Баренц Групп» невозобновляемую кредитную линию на сумму 1,2 млрд рублей для строительства первых двух зданий жилого комплекса «TALOJARVI» в Петрозаводске.

Ансамбль из 21 монолитного дома разной этажности будет возведен на участке площадью 30 гектаров на пересечении улицы Заводская и Соломенского шоссе.

Старт продаж недвижимости уже объявлен, застройщик реализует квартиры по требованиям 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», используя эскроу-счета. Такая схема защищает интересы дольщиков и гарантирует строительной компании наличие стабильного источника финансирования.

«Проектное финансирование даёт строительной компании уверенность в завершении проекта, вне зависимости от наполняемости счетов эскроу. При этом банк гарантирует застройщику пересмотр процентной ставки в сторону уменьшения по мере роста объемов продаж квартир. Жилье уже сейчас можно приобрести по программе ипотеки с господдержкой, которая была продлена с 01 июля на один год. Ставка по ней сегодня составляет 5,85% при условии регистрации жизни и здоровья заемщика и оформлении услуги «Электронная регистрация права собственности» и первоначальном взносе от 20%. Максимальная сумма кредита - 3 миллиона рублей для всех регионов России», — отметил управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

«Основная идея жилого проекта «Талоярви» — это создание комфортной городской среды на берегу Онежского озера с учетом культурного кода местных жителей. Комфортная и современная среда бытования, рекреации и спорта создается на первой линии Онежского озера на месте морально и физически устаревшей промышленной территории. Сердцем проекта является городской парк 3 гектара и прогулочные зоны вдоль набережной. Комфортная среда жилого микрорайона формируется современным ландшафтным дизайном и продуманной комбинацией флоры и малых архитектурных форм», — рссказал директор строительной компании «Баренц Групп» Илья Гаврюшев.

В жилом комплексе «TALOJARVI» в основном предусмотрены квартиры для семей с детьми. В каждом доме планируется своя газовая котельная, которая позволит жильцам пользоваться горячей водой круглый год. В квартирах высокие потолки и широкие оконные проемы с видом на Онежское озеро. Важным преимуществом всей концепции является акцент на традиции, экологию и инновации.