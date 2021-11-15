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Сбербанк профинансировал строительство первых двух домов ЖК «TALOJARVI» 

Новости. Общество
14:30, 28 Декабря 2021
фото: © «Баренц Групп»

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Сбербанк открыл для строительной компании «Баренц Групп» невозобновляемую кредитную линию на сумму 1,2 млрд рублей для строительства первых двух зданий жилого комплекса «TALOJARVI» в Петрозаводске.

Ансамбль из 21 монолитного дома разной этажности будет возведен на участке площадью 30 гектаров на пересечении улицы Заводская и Соломенского шоссе.

Старт продаж недвижимости уже объявлен, застройщик реализует квартиры по требованиям 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», используя эскроу-счета. Такая схема защищает интересы дольщиков и гарантирует строительной компании наличие стабильного источника финансирования.

«Проектное финансирование даёт строительной компании уверенность в завершении проекта, вне зависимости от наполняемости счетов эскроу. При этом банк гарантирует застройщику пересмотр процентной ставки в сторону уменьшения по мере роста объемов продаж квартир. Жилье уже сейчас можно приобрести по программе ипотеки с господдержкой, которая была продлена с 01 июля на один год. Ставка по ней сегодня составляет 5,85% при условии регистрации жизни и здоровья заемщика и оформлении услуги «Электронная регистрация права собственности» и первоначальном взносе от 20%. Максимальная сумма кредита - 3 миллиона рублей для всех регионов России», — отметил управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

«Основная идея жилого проекта «Талоярви» — это создание комфортной городской среды на берегу Онежского озера с учетом культурного кода местных жителей. Комфортная и современная среда бытования, рекреации и спорта создается на первой линии Онежского озера на месте морально и физически устаревшей промышленной территории. Сердцем проекта является городской парк 3 гектара и прогулочные зоны вдоль набережной. Комфортная среда жилого микрорайона формируется современным ландшафтным дизайном и продуманной комбинацией флоры и малых архитектурных форм», — рссказал директор строительной компании «Баренц Групп» Илья Гаврюшев.

В жилом комплексе «TALOJARVI» в основном предусмотрены квартиры для семей с детьми. В каждом доме планируется своя газовая котельная, которая позволит жильцам пользоваться горячей водой круглый год. В квартирах высокие потолки и широкие оконные проемы с видом на Онежское озеро. Важным преимуществом всей концепции является акцент на традиции, экологию и инновации.

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