890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Юная ориентировщица из Карелии победила в многодневной гонке на Всероссийских соревнованиях 3
22.12.2021 18:00
Глава Карелии рассказал, когда в Петрозаводске появятся новые троллейбусы 16
22.12.2021 18:56
Жители Карелии смогут 24 декабря узнать о всех своих долгах 4
22.12.2021 17:20
Врач рассказала, какие популярные на завтрак продукты являются опасными
22.12.2021 22:30

Сбербанк рассказал о росте спроса на кредитные карты в Карелии  

Новости. Общество
15:51, 23 Декабря 2021
фото: © Сбербанк

Новости партнеров

За 11 месяцев 2021 года жители республики оформили более 18 тысяч кредитных карт Сбербанка.

Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 79%.  Торговый оборот по действующим картам вырос на 14% и составил 9,5 млрд рублей.

«Спрос на кредитные карты связан как с выгодными условиями и простотой оформления кредиток в нашем банке, так и с общим повышением доверия потребителей к самому продукту. Благодаря длительному льготному периоду и отсутствию комиссий за обслуживание карта становится удобным финансовым помощником и подходит, как для крупных покупок лимитом до 1 млн рублей, так и для каждодневных небольших трат», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Кредитная СберКарта оптимальна для любых жизненных ситуаций и даёт клиентам четыре преимущества. Это удобный беспроцентный период до 120 дней, который начинается первого числа каждого месяца, то есть можно целый месяц совершать покупки, а затем есть ещё три, чтобы вернуть их без процентов. Ещё одно условие -— гарантированная ставка: если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, процентная ставка составит 17,9% годовых. Плюс — сниженная ставка 9,8% годовых в категории «Здоровье» и СберМегаМаркете. Также среди преимуществ — бесплатное обслуживание и СМС-информирование об операциях.

Оформить Кредитную СберКарту можно в приложении СберБанк Онлайн. Весь процесс от рассмотрения до начала пользования составит около 2-х минут. Или в любом офисе Сбера. Подробнее о карте — на сайте банка.

Кредитный лимит До 1 млн рублей
Беспроцентный период на все покупки 120 дней
Обслуживание и выпуск карты бесплатно
SMS или пуш-уведомления об операциях бесплатно
Пополнение карты с карт других банков бесплатно в мобильном приложении СберБанка*
* Банки-эмитенты карт могут устанавливать дополнительные комиссии и ограничения для проведения переводов с карты на карту
Процентная ставка (годовых) 9,8% - при оплате покупок в СберМегаМаркете и категории «Здоровье»;
17,9% - на все остальные операции
Комиссия за выдачу наличных в любом банке
Комиссия за выдачу наличных в любом банке без комиссии в первые 15 дней начиная с даты подписания договора  далее - 3% от суммы, но не менее 390 ₽
Комиссия за перевод средств на дебетовую карту СберБанка 3% от суммы выдачи, но не менее 390 ₽
Лимит на переводы и выдачу наличных в сутки 300 000 ₽
Начисление бонусов СберСпасибо
Бонусы за покупки у партнёров до 30% от суммы покупки
Списание бонусов у партнёров до 99% от суммы покупки
Ежемесячный платёж 3% от задолженности по карте
Неустойка (на сумму просроченного платежа) 36% годовых


ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели
16.12.2021, 18:11
В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях
18.12.2021, 16:17
Автомобили раскидало по дороге после жесткого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Чтиво

21.12.2021 15:41
Личное мнение
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 15
Номинантов на высшую литературную премию Карелии определят московские поэты, прозаики, публицисты и критики. 
Местному самоуправлению в России посвящается 15
17.12.2021 15:57
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»