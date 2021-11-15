Сбербанк рассказал о росте спроса на кредитные карты в Карелии  

За 11 месяцев 2021 года жители республики оформили более 18 тысяч кредитных карт Сбербанка.

Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 79%. Торговый оборот по действующим картам вырос на 14% и составил 9,5 млрд рублей.

«Спрос на кредитные карты связан как с выгодными условиями и простотой оформления кредиток в нашем банке, так и с общим повышением доверия потребителей к самому продукту. Благодаря длительному льготному периоду и отсутствию комиссий за обслуживание карта становится удобным финансовым помощником и подходит, как для крупных покупок лимитом до 1 млн рублей, так и для каждодневных небольших трат», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Кредитная СберКарта оптимальна для любых жизненных ситуаций и даёт клиентам четыре преимущества. Это удобный беспроцентный период до 120 дней, который начинается первого числа каждого месяца, то есть можно целый месяц совершать покупки, а затем есть ещё три, чтобы вернуть их без процентов. Ещё одно условие -— гарантированная ставка: если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, процентная ставка составит 17,9% годовых. Плюс — сниженная ставка 9,8% годовых в категории «Здоровье» и СберМегаМаркете. Также среди преимуществ — бесплатное обслуживание и СМС-информирование об операциях.

Оформить Кредитную СберКарту можно в приложении СберБанк Онлайн. Весь процесс от рассмотрения до начала пользования составит около 2-х минут. Или в любом офисе Сбера. Подробнее о карте — на сайте банка .

Кредитный лимит До 1 млн рублей

Беспроцентный период на все покупки 120 дней

Обслуживание и выпуск карты бесплатно

SMS или пуш-уведомления об операциях бесплатно

Пополнение карты с карт других банков бесплатно в мобильном приложении СберБанка*

* Банки-эмитенты карт могут устанавливать дополнительные комиссии и ограничения для проведения переводов с карты на карту

Процентная ставка (годовых) 9,8% - при оплате покупок в СберМегаМаркете и категории «Здоровье»;

17,9% - на все остальные операции

Комиссия за выдачу наличных в любом банке

Комиссия за выдачу наличных в любом банке без комиссии в первые 15 дней начиная с даты подписания договора далее - 3% от суммы, но не менее 390 ₽

Комиссия за перевод средств на дебетовую карту СберБанка 3% от суммы выдачи, но не менее 390 ₽

Лимит на переводы и выдачу наличных в сутки 300 000 ₽

Начисление бонусов СберСпасибо

Бонусы за покупки у партнёров до 30% от суммы покупки

Списание бонусов у партнёров до 99% от суммы покупки

Ежемесячный платёж 3% от задолженности по карте

Неустойка (на сумму просроченного платежа) 36% годовых





ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк