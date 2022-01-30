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Сбербанк разрешил клиентам проверять онлайн-переводы своих родственников

Новости. Общество
16:13, 31 Января 2022
фото: РИА Новости / Максим Богодвид

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Сбербанк попробует бороться с мошенниками, позволив клиентам проверять онлайн-переводы своих близких.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разъяснения банка.

«Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента — перед тем, как их исполняет банк, — попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции», — отметили в банке.

Таким помощником может выступить кто-то из родственников. В «Сбере» отметили, что обычно они узнают о мошенничестве постфактум и уже ничем не могут помочь.

Банк утверждает, что для клиента сервис безопасен. Во-первых, помощники идентифицированы им самим. Во-вторых, те не вправе инициировать операции за клиента, они не увидят остатки и поступления по счетам и смогут проверить только реквизиты операции. В-третьих, использование сервиса не отменяет стандартные алгоритмы проверки банковской службой безопасности.

Подключить услугу можно в мобильном приложении банка. Для этого требуется согласие и клиента, и выбранного им человека. В этом же приложении доверенное лицо будет получать уведомления.

 

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