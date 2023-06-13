Сбербанк с начала года нарастил кредиты в юанях в пять раз, заявил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.

"Нарастили кредитный портфель в юанях в пять раз, это хороший знак, что валюта становится максимально востребованной", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.