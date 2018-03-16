"Сбербанк" снизил ставки по кредитам для Карелии

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Минфин Карелии сообщил о снижении процентных ставок по кредитам, предоставленным республике коммерческим банком.
ПАО "Сбербанк России" поддержал обращение министерства финансов Карелии и принял решение о снижении процентной ставки с 9,88% годовых до 9,0% годовых, сообщают в Минфине региона.
Речь идет о кредитах, которые банк предоставил Карелии в 2016-2017 годах сроком на три года, в рамках 13 государственных контрактов с общим объёмом 2,52 млрд рублей.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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