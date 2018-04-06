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Сбербанк снизил ставки по кредитам малому бизнесу на 1-1,5%.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
"Сбербанк снизил ставки на 1–1,5% для представителей малого бизнеса с годовой выручкой до 60 млн рублей по заявкам, поданным после 3 апреля.
Оформить беззалоговое финансирование для развития бизнеса можно под 17% годовых (снижение ставки на 1,5%). Ставки по овердрафтному кредитованию снижены на 1%. Получить финансирование для покрытия кассовых разрывов можно по ставке 14,5% годовых", — говорится в сообщении.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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