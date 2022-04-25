Сбербанк снизил ставку по льготной ипотеке до 8,7% при электронной регистрации сделки

С 4 мая Сбербанк установил ставку по программе «Господдержка» на уровне от 8,7% годовых при электронной регистрации сделки.

За все время действия льготной программы Сбербанк выдал 403 тысяч кредитов на сумму более 1 трлн рублей. В соответствии с Постановлением Правительства РФ срок действия программы господдержки также продлен до 31 декабря 2022 года.

Напомним, что 28 апреля 2022 года Сбер открыл предварительный прием заявок на льготную ипотеку по сниженной ставке. Одобренные ипотечные заявки, по которым клиенты еще не заключили кредитный договор, будут переведены на новые условия автоматически.

«Сбербанк обеспечивает гражданам максимально комфортные условия для покупки жилья. Программа льготной ипотеки продолжает демонстрировать высокую востребованность, почти 90% всех сделок проводится в электронном виде. Мы видим спрос населения на льготную ипотеку не только со стороны заёмщиков, но и остальных участников рынка — она позволяет поддержать как покупателей недвижимости, так и строительную отрасль», — отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васёв.

По программе «Господдержка» можно взять ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройке, ИЖС и готовый жилой дом на первичном рынке. Первоначальный взнос для покупки жилья по льготной ипотеке должен составлять не менее 15% стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн руб. в других регионах страны. Максимальный срок выплаты кредита — 30 лет.

Оформить ипотеку по сниженной ставке сегодня также можно в рамках индивидуальных предложений, разработанных застройщиками совместно со Сбербанком. По ряду таких партнерских программ действуют ставки от 0,01% на первый год кредитования.

Также клиенты Домклик могут сэкономить деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой 0,3% или 0,5% на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки зависит от застройщика. Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир по всей России, которые можно найти на Домклик с помощью фильтра «Скидка на ипотеку». Подобрать квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

Электронная регистрация сделки: Услуга позволяет зарегистрировать сделку с недвижимостью без посещения Росреестра или МФЦ. Все действия происходят онлайн.

Период действия программы — Заключение кредитных договоров – до 31.12.2022. Валюта кредита Рубли РФ. Мин. сумма кредита 300 тыс ₽. Макс. сумма кредита: 12 млн ₽ в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн ₽ в других регионах. Срок кредита до 30 лет. Первоначальный взнос от 15%. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту. Для готового жилья: Залог кредитуемого объекта. До оформления залога нужно оформить залог иного объекта недвижимости или поручительство физических лиц. Для строящегося жилья: Залог прав требования на строящийся объект. До оформления залога нужно оформить залог иного объекта недвижимости или поручительство физических лиц. Для строительства жилого дома: на период строительства — залог иного объекта недвижимости и/или поручительство физических(ого) лиц(а). После окончания строительства — залог жилого дома. Обязательное страхование передаваемого в залог имущества от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора. География Вся РФ. Возраст на момент предоставления кредита не менее 21 года. Возраст на момент возврата кредита по договору 75 лет*. Стаж работы. От 3-х месяцев на нынешнем месте работы. Созаемщиками по кредиту может выступать не более 3-х физических лиц, доход которых учитывается при расчете максимального размера кредита.

Требования к Созаемщику(кам) аналогичны требованиям, предъявляемым к Заемщику. Супруг(а) Титульного созаемщика является созаемщиком в обязательном порядке вне зависимости от его(ее) платежеспособности и возраста. Супруг(а) Титульного созаемщика не включается в состав Созаемщиков только в случаях: наличия действующего брачного договора, устанавливающего режим раздельной собственности на имущество супругов, в том числе в отношении недвижимости, наличия нотариального согласия супруга(и) на заключение кредитного договора, отсутствия у супруга(и) Титульного созаемщика гражданства Российской Федерации.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк