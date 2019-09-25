Сбербанк создаст сервис по продаже автомобилей

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Через новый сервис Сбербанка будут продаваться как новые, так и подержанные авто.
Банк ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка, предлагая им присоединиться к проекту. Маркетплейс должен объединить основных участников.
На сайте будут продавать и новые, и подержанные автомобили.
Сервис создается по аналогии с "ДомКлик", который Сбербанк запустил в 2017 году, – это витрина агентств недвижимости и каталог жилой и коммерческой недвижимости от застройщиков, аккредитованных Сбербанком. На портале можно найти квартиру, подать заявку и оформить ипотеку, провести правовую экспертизу, оформить электронную регистрацию сделки.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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