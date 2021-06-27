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«Сбербанк страхование» взял под защиту экологические риски малого и микробизнеса

Новости. Общество
13:28, 28 Июня 2021
фото: © pixabay.com

Дочерняя компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование» запустила программу страхования экологических рисков для малого и микробизнеса «Зелёный зонтик».

Она предусматривает компенсацию расходов на ликвидацию последствий разлива или утечки вредных веществ, расследование причин аварии и юридическую поддержку. Максимальный объём страховой защиты — 15 млн рублей.

Программа представляет собой онлайн-конструктор, в котором каждый клиент может установить необходимый объём страхового покрытия. Продукт ориентирован на предпринимателей, работающих с потенциально опасными веществами (АЗС, станции технического обслуживания автомобилей, химчистки, типографии и др.).

«Недавно „Сбербанк страхование“ и „Страховой брокер Сбербанка“ запустили программу комплексного страхования экологических рисков для крупного и крупнейшего бизнеса. Теперь запущен продукт и для малых предпринимателей, который полностью адаптирован под их потребности. На выбор клиенту предложено три варианта покрытия: на 5, 10 и 15 млн рублей, а стоимость полиса зависит от конкретных характеристик объекта и выбранной страховой суммы. Культура страхования экологических рисков в нашей стране только начинает зарождаться, но мы надеемся, что это станет практикой всех компаний, работающих с опасными продуктами», — сказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

«Страхование экологических рисков должно стать одним из важных условий осуществления деятельности компаний. Как показывает практика, аварии такого рода происходят неожиданно, и предприятию приходится в срочном порядке изыскивать средства на ликвидацию последствий и оплату штрафов. Обезопасить себя от непредвиденных расходов поможет страхование экологических рисков. Договор страхования можно заключить в любом отделении СберБанка или на его сайте. После оплаты клиент получит полис на электронную почту. При страховом событии подать документы на урегулирование убытков можно дистанционно через личный кабинет мобильного приложения СберБизнес Онлайн», — рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Договор страхования можно заключить в любом отделении СберБанка или на его сайте. После оплаты клиент получит полис на электронную почту. При страховом событии подать документы на урегулирование убытков можно дистанционно в личном кабинете мобильного приложения СберБизнес.  

Программа комплексного страхования экологических рисков для крупного и крупнейшего бизнеса была запущена весной 2021 года. Предложение для крупных клиентов предусматривает компенсацию расходов за вред, причинённый жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и непосредственно окружающей среде. Помимо этого, в пакет может быть включена компенсация убытков от перерыва в коммерческой или производственной деятельности. Объём страховой защиты — до 300 млн рублей. Крупнейшим индустриальным клиентам предлагаются индивидуальные программы с максимально широким набором рисков. Объём защиты соответствует масштабам бизнеса каждого конкретного клиента и может достигать нескольких сотен миллионов долларов.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк
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