Сбербанк в июле выпустит новую партию платежных стикеров - 500 тысяч - заявили на ПМЭФе

Дизайны стикеров будут оригинальными - на выбор клиента.

Сбербанк в июле выпустит новую партию платежных стикеров в 500 тысяч штук, заявил журналистам первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ и уточнили в её пресс-службе.

Сбербанк в феврале выпустил тестовую партию платёжных стикеров в 100 тысяч штук. Тогда в банке отмечали, что ее разобрали за несколько часов.

"В июле мы выпустим новую партию платежных стикеров с несколькими оригинальными дизайнами на выбор клиента. Пока точное количество мы определяем - это будет зависеть от потребностей наших клиентов, но оно точно будет больше предыдущего объема", - сказал Царев.

"Вначале планируем выпуск до полумиллиона стикеров, а далее будем смотреть на спрос клиентов", - позже уточнили в пресс-службе Сбера.

На полях ПМЭФа первый зампред правления Сбера Кирилл Царёв отметил, что к концу года портфель рублёвых пассивов Сбера превысит 20 трлн рублей. Вместе с тем, с начала 2023 года портфель средств клиентов Сбера в юанях вырос на 60%. Кирилл Царев заметил, что клиенты

продолжают сберегать: рост портфеля срочных вкладов составил 9% с начала года.

Он поделился статистикой по сервису SberPay QR - им пользуются более 6 млн клиентов, ежемесячное количество транзакций превышает 15 млн единиц.

О цифрах в сфере кредитования. Средний срок ипотеки в Сбере увеличился на 6 лет: с 18 до 24 лет. В этом году ожидается рост объёма выдач ипотечных кредитов на 46%: так, в мае было выдано 108,2 тыс. займов на сумму 348,3 млрд рублей. В целом, наблюдается рост потребительских кредитов год к году.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.