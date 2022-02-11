Сбербанк в Карелии зафиксировал рост объема кредитования по программе «Семейная ипотека» в 2 раза

Объём выдачи ипотеки с господдержкой для семей с детьми в Карельском отделении Сбербанка в январе 2022 года составил порядка 62 млн рублей — это 16 кредитов.
Такие показатели больше результата января 2021-го почти в 2
раза в суммарном выражении и столько же—в количественном. В целом по Северо-Западу в первом месяце нового года было выдано более 1000 кредитов на 3,6 млрд рублей. Это в 3,5
раза превышает объем и в 2,8 раза количество января 2021 года.
«Рост популярности льготной ипотеки для семей с
детьми связан, в первую очередь, с выгодными ставками. Кроме того, сейчас расширены условия программы: она доступна не только семьям с двумя и более детьми, но и тем, у кого появился первенец. В некоторых регионах СЗФО мы видим рекордные показатели: так, в Новгородской области объем выдачи в январе вырос более, чем в 10 раз, по остальным регионам –в два-четыре раза. Примерно такая же динамика и по количеству», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.
В Сбербанке такие кредиты доступны по ставке от 0,1% при субсидировании от застройщика. Стандартная ставка — от 4,7%. Минимальный первоначальный взнос по программе — 15% от стоимости недвижимости.
По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. Кредит предоставляется семьям,
в которых в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года появился новорождённый, или в семье есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2022 года.
Максимальная сумма кредита: до 12 млн рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей — при покупке жилья в других регионах.
В конце декабря 2021 года Сбер также расширил возможности рефинансирования для своих клиентов. Новая программа
«Рефинансирование ипотеки для семей с детьми»
направлена на снижение долговой нагрузки — улучшение условий кредитования дает людям возможность использовать средства на другие цели. В рамках программы рефинансировать кредит, выданный другим банком на покупку недвижимости на первичном рынке.
Подобрать подходящую квартиру, подать заявку на ипотеку и узнать другие подробности можно онлайнна Домклик.
Условия кредитования
Период действия программы
* До 31 декабря 2022 года — для граждан РФ, где в период с 01.01.2018 до 31.12.2022
инвалидности.
* До 1 марта 2023 года — при рождении первого или любого следующего ребёнка в период с 01.07.2022 до 31.12.2022.
* До 31 декабря 2027 года — если ребёнок был рождён до 31.12.2022 и получил категорию инвалидности после этой даты.
Цель кредита
Приобретение готового или строящегося жилья, строительство жилого дома
Валюта кредита Рубли РФ
Мин. сумма кредита 300 000 ₽
Макс. сумма кредита 12 000 000 ₽– для кредитуемых объектов в Москве и области, Санкт-Петербурге и области 6 000 000 ₽ – для кредитуемых объектов в других регионах. Не должна превышать 85% стоимости жилья или имущества, передаваемого в залог.
Срок кредита до30 лет
Первоначальный взнос от15%
Обеспечение по кредиту
Для готового жилья:
* Залог кредитуемого объекта
Для строящегося жилья:
* Залог прав требования на строящийся объект
Для строительства жилого дома:
* На период строительства — залог иного объекта недвижимости и/или поручительство физических(ого) лиц(а)
* После окончания строительства — залог жилого дома
Страхование
* Залоговое имущество
* Жизнь и здоровье заемщика
ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк