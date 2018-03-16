Сбербанк выпустил кредитные карты для малого бизнеса, по ним можно оплачивать товары и услуги

Сбербанк выпустил кредитные карты для предприятий малого бизнеса, по которым можно оплачивать товары и услуги. Минимальный лимит карты – 100 тыс. рублей, максимальный – 1 млн.

"У карт существует льготный период кредитования – 50 дней, в этот период проценты по кредиту не начисляются при условии его погашения в указанный срок. Карта действует 36 месяцев, более того она может быть перевыпущена, что намного удобнее, чем получение нового кредита", - говорится в сообщении банка.

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