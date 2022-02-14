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Сбербанк зафиксировал рост рефинансирования потребительских кредитов в Карелии

Новости. Общество
09:15, 16 Февраля 2022
фото: © Сбербанк

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В январе 2022 года объем рефинансирования потребительских кредитов других банков в Карельском отделении Сбербанка вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 190 млн рублей. В количественном выражении прирост составил 46%.

В целом по Северо-Западу в первом месяце нового года было выдано порядка 5,6 тысяч кредитов на 3,4 млрд рублей. Это в 2 раза превышает объем и в 1,5 раза количество января 2021 года.

«В среднем наши клиенты в СЗФО рефинансируются на суммы в пределах 500-600 тысяч рублей. Помимо ощутимой финансовой выгоды, плюс такого кредита ещё и в удобстве оформления: никаких лишних документов, процесс простой, дистанционный, занимает считанные минуты», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Оформить потребительский кредит на рефинансирование можно по сниженной ставке 6,9% в первый месяц, если оформлять рефинансирование на сумму от 1 млн рублей и сроком не меньше 13 месяцев. Воспользоваться сниженной ставкой можно раз в 12 месяцев.

Более подробная информация о рефинансировании потребительских кредитов, ипотеки, авто-, а также кредитных карт размещена на сайте банка.

 

Ставка рефинансирования (при рефинансировании только кредитов СберБанка ставка от 11,9% до 19,9%).
Ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента в пределах диапазона. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит
Сумма кредита
3-12 мес
13-60 мес
До 300 тыс руб.
от 11,9% до 19,2%
от 12,9% до 21,7%
От 300 тыс руб. до 1 млн руб.
от 11,9% до 12,9%
от 11,9% до 17,2%
От 1 млн руб.
от 11,9% до 11,9%
от 11,9% до 15,9%
Требования к рефинансируемым кредитам

*  Ежемесячные платежи вносились точно по графику в течение последних 12 месяцев;
*  Отсутствует текущая просроченная задолженность;
*  Отсутствует реструктуризация по рефинансируемому кредиту;
*  Одной заявкой можно объединить до 5 кредитов в рублях*;
*  Остаток долга по кредиту от 30 000 ₽;
*  Срок действия кредитов СберБанка не менее 180 календарных дней на дату рассмотрения кредитной заявки. 
*до 4 кредитов при рефинансировании только кредитов СберБанка
Документы
Если оформляете в офисе банка
Если оформляете в СберБанк Онлайн

*  Паспорт;
*  Справка
или выписка по кредиту — если рефинансируете кредит другого банка;
*  Справка
о доходах — если хотите взять дополнительную сумму более 300 000 ₽ (Справка 2-НДФЛ или по форме СберБанка)
Документы не нужны
Какие кредиты вы можете рефинансировать*
* Вы должны являться заемщиком/созаемщиком по рефинансируемому кредиту и владельцем счета, на который он был зачислен
Кредиты других банков
Кредиты СберБанка**

*  Потребительский кредит
*  Автокредит
*  Ипотека
*  Кредитные карты или дебетовые карты с разрешенным овердрафтом
*  Потребительский кредит
*  Автокредит
*  Ипотека (через СберБанк Онлайн)
**Рефинансирование кредитов СберБанка без кредитов других банков доступно только в СберБанк Онлайн
Условия кредитования

*  Без комиссии за выдачу кредита
*  Сумма кредитаот 30 000 ₽* до 8 млн ₽**
*  Срок кредита от 3 месяцев до 5 лет
*  Обеспечение по кредиту не требуется
*60 000 ₽, при рефинансировании только кредитов СберБанка. При этом сумма кредита должна превышать остаток задолженности по рефинансируемому кредиту не менее чем на 30 000 рублей.
**Если получаете зарплату или пенсию на карту СберБанка, в остальных случаях – до 3 млн ₽.
Требования к заемщикам

*  Возраст от 18 до 80 лет*;
*  Стаж работы от 6 месяцев, если не получаете зарплату на карту СберБанка.
*Клиенты в возрасте 18-21 и 70-80 лет должны предоставить справку о доходе и документ о занятости.

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

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