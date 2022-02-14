Сбербанк зафиксировал рост рефинансирования потребительских кредитов в Карелии

В январе 2022 года объем рефинансирования потребительских кредитов других банков в Карельском отделении Сбербанка вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 190 млн рублей. В количественном выражении прирост составил 46%.

В целом по Северо-Западу в первом месяце нового года было выдано порядка 5,6 тысяч кредитов на 3,4 млрд рублей. Это в 2 раза превышает объем и в 1,5 раза количество января 2021 года.

«В среднем наши клиенты в СЗФО рефинансируются на суммы в пределах 500-600 тысяч рублей. Помимо ощутимой финансовой выгоды, плюс такого кредита ещё и в удобстве оформления: никаких лишних документов, процесс простой, дистанционный, занимает считанные минуты», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Оформить потребительский кредит на рефинансирование можно по сниженной ставке 6,9% в первый месяц, если оформлять рефинансирование на сумму от 1 млн рублей и сроком не меньше 13 месяцев. Воспользоваться сниженной ставкой можно раз в 12 месяцев.

Более подробная информация о рефинансировании потребительских кредитов, ипотеки, авто-, а также кредитных карт размещена на сайте банка .

Ставка рефинансирования (при рефинансировании только кредитов СберБанка ставка от 11,9% до 19,9%).

Ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента в пределах диапазона. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит

Сумма кредита

3-12 мес

13-60 мес

До 300 тыс руб.

от 11,9% до 19,2%

от 12,9% до 21,7%

От 300 тыс руб. до 1 млн руб.

от 11,9% до 12,9%

от 11,9% до 17,2%

От 1 млн руб.

от 11,9% до 11,9%

от 11,9% до 15,9%

Требования к рефинансируемым кредитам

* Ежемесячные платежи вносились точно по графику в течение последних 12 месяцев;

* Отсутствует текущая просроченная задолженность;

* Отсутствует реструктуризация по рефинансируемому кредиту;

* Одной заявкой можно объединить до 5 кредитов в рублях*;

* Остаток долга по кредиту от 30 000 ₽;

* Срок действия кредитов СберБанка не менее 180 календарных дней на дату рассмотрения кредитной заявки.

*до 4 кредитов при рефинансировании только кредитов СберБанка

Документы

Если оформляете в офисе банка

Если оформляете в СберБанк Онлайн

* Паспорт;

* Справка

или выписка по кредиту — если рефинансируете кредит другого банка;

* Справка

о доходах — если хотите взять дополнительную сумму более 300 000 ₽ (Справка 2-НДФЛ или по форме СберБанка)

Документы не нужны

Какие кредиты вы можете рефинансировать*

* Вы должны являться заемщиком/созаемщиком по рефинансируемому кредиту и владельцем счета, на который он был зачислен

Кредиты других банков

Кредиты СберБанка**

* Потребительский кредит

* Автокредит

* Ипотека

* Кредитные карты или дебетовые карты с разрешенным овердрафтом

* Потребительский кредит

* Автокредит

* Ипотека (через СберБанк Онлайн)

**Рефинансирование кредитов СберБанка без кредитов других банков доступно только в СберБанк Онлайн

Условия кредитования

* Без комиссии за выдачу кредита

* Сумма кредитаот 30 000 ₽* до 8 млн ₽**

* Срок кредита от 3 месяцев до 5 лет

* Обеспечение по кредиту не требуется

*60 000 ₽, при рефинансировании только кредитов СберБанка. При этом сумма кредита должна превышать остаток задолженности по рефинансируемому кредиту не менее чем на 30 000 рублей.

**Если получаете зарплату или пенсию на карту СберБанка, в остальных случаях – до 3 млн ₽.

Требования к заемщикам

* Возраст от 18 до 80 лет*;

* Стаж работы от 6 месяцев, если не получаете зарплату на карту СберБанка.

*Клиенты в возрасте 18-21 и 70-80 лет должны предоставить справку о доходе и документ о занятости.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк