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Сбербанк заключил договор с правительством РК и ООО «Эверест» о сотрудничестве по строительству склона в Ялгоре

Новости. Общество
14:00, 19 Декабря 2022

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Подписано трехстороннее соглашение между ПАО Сбербанк, правительством Карелии и ООО «Эверест» о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по строительству нового склона на внесезонном курорте Ялгора. 

Трехстороннее соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество, которое направлено на социально-экономическое развитие региона и региональной ESG-практики, включая популяризацию внутреннего туризма и поддержку локального предпринимательства.

Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк: «Карелия имеет все возможности стать ведущим туристическим центром страны, а данный инвестиционные проект — еще один шаг в этом направлении. Сбербанк рассматривает ООО „Эверест“ в качестве стратегического партнёра. Мы предоставляем проектное финансирование — оно пойдет на возведение второго склона Ялгоры и всей необходимой туристической инфраструктуры. Объем планируемого инвестиционного финансирования оценивается в размере 250 млн рублей».

Данное соглашение символизирует новый этап долгосрочного взаимодействия, которое направлено на развитие приоритетного сектора экономики Карелии. 

Олег Ермолаев, министр экономического развития и промышленности Карелии: «Дмитрий Вайткус уникальный человек, предприниматель, неоднократный чемпион России по горным лыжам, участник Олимпийских игр, мастер спорта по сноуборду реализует в Карелии  очень хороший перспективный проект по созданию горнолыжного курорта „Ялгора“. Ежегодно его объект посещает около 25 тысяч спортсменов. Сегодня подписано очень важное для региона, для развития туризма, спорта, здорового образа жизни соглашение о реализации нового инвестиционного проекта, который позволит развить территорию и создать там привлекательное и удобное, спортивное ядро как для спортсменов, так и для приезжающих в зимнюю Карелию туристов». 

Дмитрий Вайткус, генеральный директор ООО «Эверест»: «У всесезонного курорта „Ялгора“ есть большой потенциал развития, как и всего региона Карелии. Мы планируем его максимально эффективно реализовывать в интересах жителей Карелии и гостей республики. С каждым годом мы наблюдаем, что интерес к нашему курорту растет, именно поэтому мы планируем его расширение в сторону строительства нового склона, нового здания проката и закупки нового прокатного оборудования. Также в проекте — увеличение стояночного комплекса и соединение действующих четырех трасс с новой трассой. В ближайшее время здесь появится новый ресторанный комплекс „У Йети“ и вся сопутствующая инфраструктура. Планов много, но мы уверены, что все поставленные цели будут достигнуты».

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