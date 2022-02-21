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Сбербанк заключил новую сделку с эскроу-счетами в Карелии

Новости. Общество
15:54, 24 Февраля 2022
фото: © АО «СЗ «Строительная компания «ВЕК»

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Сбербанк и АО «Специализированный застройщик «Строительная компания «ВЕК» подписали еще один договор проектного финансирования на сумму 550 млн рублей.

Средства будут направлены на строительство дома № 11 жилого комплекса «Каскад» в Петрозаводске. Кредит предоставлен застройщику до 29 марта 2023 года. Финансируемый объект планируется ввести в эксплуатацию в 1 квартале 2024 года.

Кредитование застройщика осуществляется с использованием схемы расчетов по договорам долевого участия с использованием счетов эскроу, что позволит защитить денежные средства покупателей квартир.

«Эскроу-счета — финансовый инструмент, который позволяет исключить риск невыполнения застройщиками своих обязательств. Квартиры в доме № 11 уже сейчас доступны в кредит по льготной ставке, при этом покупатели могут быть уверены в сохранности вложенных средств. Новостройку отличают интересное архитектурное решение и удачная локация — эти факторы, в совокупности с качеством возводимого жилья, обычно являются определяющими при выборе недвижимости», — отметил управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

«Строительная компания „Век“ всегда выполняла обязательства по срокам возводимого жилья. Участие в программе проектного финансирования с использованием эскроу-счетов — очередное подтверждение того, что главными приоритетами компании являются безопасность и комфорт наших клиентов. Следует отметить, что банк максимально использует свои профессиональные компетенции при оценке и одобрении проектного финансирования объекта, что также позволяет клиентам быть уверенными в надежности компании как застройщика», — рассказала коммерческий директор АО «Специализированный застройщик „Строительная компания ‚ВЕК‘ Наталья Душкина.

На данный момент ЖК ‚Каскад‘ входит в тройку лучших жилых комплексов Карелии по потребительским качествам в рамках федерального рейтинга Единого ресурса застройщиков. На территории 19 гектаров уже построено 9 домов, активно возводятся 2 новых дома. Основное внимание уделено благоустройству: собственный сквер, озеленение и ландшафтный дизайн, вело- и пешеходные дорожки. Есть поле для мини-футбола, разнообразные детские и спортивные комплексы, уличные тренажеры. Низкие коммунальные платежи и горячая вода круглый год обеспечиваются за счет крышных газовых котельных.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк

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