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Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Карелии и «Стройинвест КСМ»

Новости. Общество
16:15, 27 Декабря 2022
фото: © Правительство Карелии

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Соглашение направлено на развитие трехсторонних отношений и реализацию совместных инвестиционных проектов и программ инфраструктурного развития в Карелии.

Соглашение подписали глава Карелии Артур Парфенчиков, управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим и учредитель ООО «Специализированный застройщик «Стройинвест КСМ» Николай Макаров.

Руководитель региона подчеркнул важность соглашения для дальнейшего конструктивного и эффективного взаимодействия сторон.

 — Сбербанк России и группа КСМ — давние и надежные партнеры правительства Карелии. За годы сотрудничества мы неоднократно могли убедиться в высоком профессионализме и ответственности ваших компаний. Вместе нам удаётся решать многие вопросы, связанные с привлечением инвестиций в Карелию и укреплением ее экономики. Задач много. Соглашение, которое мы подписали сегодня, станет ещё одним этапом совместной работы, — подчеркнул Артур Парфенчиков.

— Компания КСМ — один из ключевых партнеров Сбербанка. В течение нескольких лет мы успешно и плодотворно сотрудничаем. Результатом нашей совместной работы стали девять совместных проектов, которые дают региону новые жилые комплексы и кварталы. Так, Сбербанк уже профинансировал строительство «Стройинвест КСМ» четырех первых секций в ЖК «САМПО», три жилых дома в ЖК «Перспектива» и ЖК «Смарт». Сейчас мы обсуждаем новые проекты и перспективы. Уверен, что данное соглашение еще больше укрепит фундамент доверительных и уважительных отношений, которые между нами сложились, — отметил управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

Группа компаний «КСМ» — крупнейшее строительное предприятие республики. Более 55 лет компания работает во всех сегментах строительного рынка региона и за его пределами. По словам Николая Макарова, Сбербанк является лучшим партнером предприятия в части реализации проектов социального жилищного строительства.  В новых планах компании — строительство микрорайона Древлянка-6 и проекты в рамках комплексного развития территории.  

— Спасибо правительству Карелии за оказанное нам доверие. «КСМ» продолжит повышать эффективность своей работы, — заявил Николай Макаров.

В ходе обсуждения совместных направлений работы глава республики предложил сторонам рассмотреть возможности для реализации социальной программы по оказанию помощи в приобретении жилья детям-сиротам.

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