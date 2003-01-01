Сбербанк закрывает ДрайвКлик-банк и переводит автокредиты под свой бренд

Сбербанк завершил интеграцию своего дочернего специализированного ДрайвКлик-банка, который будет ликвидирован в 2026 году.

Более 95% автокредитного портфеля (свыше 370 тыс. договоров) уже переведено на баланс материнской структуры. Об этом пишет «Коммерсант», который отмечает, что такое слияние – часть общерыночного тренда. Так, ВТБ уже присоединил «Открытие», Т-Банк — Росбанк, Совкомбанк — Меткомбанк. Отмечается, что в условиях охлаждения рынка в 2025 году такой шаг позволяет мгновенно увеличить долю на рынке. Для Сбербанка такой шаг – попытка стать лидером в автокредитовании в 2026 году.

В настоящий момент Сбер (587,5 млрд руб.) уступает в этом сегменте ВТБ (614,1 млрд руб. на 1 июля 2025 года). На третьем месте Т-Банк — 586,7 млрд руб., потом Совкомбанк — 512,9 млрд руб.

Добавим, что оставшиеся договоры будут переведены в период ликвидации банка. Для клиентов изменения пройдут практически незаметно — все обязательства сохраняются.



Ранее Банк России понизил ключевую ставку до 17% годовых.