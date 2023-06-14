Сбербанку доступны переводы в Индию и другие страны - рассказали на ПМЭФе

Часть населения России продолжает жить в сберегательной модели - портфель срочных и накопительных вкладов в этом году составил около девяти процентов.

Сберу уже сейчас доступны переводы в Индию, рассказал первый зампред Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, на сегодняшний день банку доступны переводы в одиннадцать стран.

Также в рамках ПМЭФ Царев рассказал, что портфель вкладов в юанях в Сбере с начала 2023 года увеличился на 60 процентов. Ранее Сбер запустил вклады в дирхамах. На текущий момент диапазон ставок составляет от двух до трех процентов.

Ранее посол России в Индии Денис Алипов заявил, что страны придерживаются гибкого подхода к использованию разных валют во взаимных расчетах, применяя и доллары, и национальные валюты, а также валюты третьих стран.

Также первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев в интервью «Бизнес ФМ» в рамках ПМЭФ отметил, что часть населения России продолжает жить в сберегательной модели. При этом рост портфеля срочных и накопительных вкладов в Сбере составляет уже порядка девяти процентов.

«Мы видим, что объемы пассивов растут, и на наш взгляд, это хороший показатель — часть населения продолжает жить в сберегательной модели. Если мы говорим про нашу динамику, то увеличение нашего портфеля срочных и накопительных вкладов уже в этом году составляет около девяти процентов. Мы понимаем, что клиенты продолжают сберегать», — сказал Царев.

Также он заметил, что часть клиентов увеличивают свои траты, о чем говорит рост потребительских кредитов.

«Мы видим, что качество портфеля не ухудшается и при этом портфель растет», — добавил Царев.