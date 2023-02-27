Сбережения населения Карелии в 2022 году росли быстрее, чем годом ранее

Прирост сбережений жителей Карелии в 2022 году составил 3,5%.
Это больше темпов роста 2021 года, когда аналогичный показатель составил лишь 1,3%.
Такой вывод следует из данных Карелиястата.
Сбережения на вкладах в банках выросли на 4,8%. При этом сбережения в наличных деньгах на руках у населения сократились на 0,1%. Это произошло впервые за последние 10 лет.
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