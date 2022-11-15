Сбережения пенсионерки в одной из деревень Карелии прогулял безработный внук

Оперативники раскрыли кражу в Прионежском районе, сообщили в МВД Карелии.
Пожилая жительница одной из деревень Прионежского района обратилась в полицию с сообщением о краже. Пенсионерка лишилась 12 тысяч рублей, лежавших у нее дома.
Оперативники через некоторое время вышли на подозреваемого — 26-летнего внука потерпевшей. Мужчина не имел постоянного дохода и какое-то время жил с бабушкой. По версии следствия, именно он украл накопления родственницы. Деньги внук в итоге прогулял.
В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «кража».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание