Сбережения пенсионерки в одной из деревень Карелии прогулял безработный внук

Оперативники раскрыли кражу в Прионежском районе, сообщили в МВД Карелии.

Пожилая жительница одной из деревень Прионежского района обратилась в полицию с сообщением о краже. Пенсионерка лишилась 12 тысяч рублей, лежавших у нее дома.

Оперативники через некоторое время вышли на подозреваемого — 26-летнего внука потерпевшей. Мужчина не имел постоянного дохода и какое-то время жил с бабушкой. По версии следствия, именно он украл накопления родственницы. Деньги внук в итоге прогулял.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «кража».