Сбежавшая лошадь травмировала пенсионерку в Петрозаводске

74-летняя петрозаводчанка около года лечилась после того, как ее сбила сбежавшая от владельцев лошадь.

Женщина получит компенсацию морального вреда. Причем от владельцев двух лошадей. Такое решение вынес Петрозаводский суд.

— Установлено, что в январе 2024 года 74-летнюю петрозаводчанку на ул. Ровио сбила с ног пробегавшая галопом лошадь, в результате чего женщина получила травму грудной клетки. Медики квалифицировали ее как тяжкий вред здоровью. После инцидента пострадавшая проходила длительное лечение. Восстановление здоровья заняло более года, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Карелии.

В инциденте участвовали две лошади. Обе были оставлены владельцами без присмотра. Как пояснили ответчики, в тот день лошади сбежали из конюшни, расположенной на улице Балтийская. Поскольку установить, какая именно лошадь сбила женщину, не удалось, суд взыскал компенсацию морального вреда с собственников обеих лошадей в размере 200 000 рублей с каждого.

Таким образом на руки женщина получит 400 000 рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, в прошлом году лошадь сбила ребенка на детской площадке на Кукковке. Добавим, что в 2013 году в Петрозаводске были внесены поправки в новую редакцию Правил благоустройства. В частности, в документе определены места, где разрешается катание на лошадях и пони. Так, аттракционы могут работать в Прибрежном и Приозерном парках на набережной, в Якорном парке в районе улицы Ригачина и в парке 50-летия Пионерской организации возле Студенческого бульвара. Тогда петрозаводчане предложили выселить «живые» аттракционы на окраины. Лошади в центре города, утверждали люди, опасны для пешеходов, вытаптывают газоны, а экскременты загрязняют улицы.