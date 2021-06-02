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Сбежавшие слоны оставили после себя 500 километров разрушений (ВИДЕО)

Новости. Общество
21:30, 02 Июня 2021
фото: © кадр из видео

Стадо слонов из заповедника пустилось в бега, сея разрушения на своем пути.

Стадо из 15 слонов, сбежавших в апреле из природного заповедника, пробиралось через поля на юго-западе Китая и оставило после себя 500 километров разрушений. Об этом написала Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

Уточняется, что за последнюю неделю животные осушили резервуар с водой, съели целые поля кукурузы и разрушили сараи местных жителей. С середины апреля слоны уничтожили около 56 гектаров посевов, что привело к убыткам в размере 6,8 миллиона юаней (почти 80 миллионов рублей).

Во вторник, 1 июня, власти провинции Юньнань заявили, что стадо находится в 20 километрах от города Куньмин, где проживают миллионы людей. Сотни людей были мобилизованы для обеспечения общественной безопасности.

Осталось непонятным, как дикие азиатские слоны, охраняемый вид в Китае, покинули национальный заповедник. Информации о жертвах не поступало.

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