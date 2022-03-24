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«Сбил собаку и даже не остановился»: животное попало под колеса машины в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:06, 25 Марта 2022
фото: кадр из видео

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Автомобиль сбил собаку на перекрестке улиц Репникова и Антонова.

Автомобиль сбил собаку в Петрозаводске. Инцидент произошел вчера, 24 марта, в 19.26 на перекрестке улиц Репникова и Антонова.

Судя по видео, автомобиль в ряду прочих поворачивал с улицы Репникова на улицу Антонова на разрешающий сигнал светофора, когда сбил перебегавшую в этот момент дорогу собаку. От удара животное буквально отлетело от машины. Впрочем, через некоторое время собака вновь появилась в кадре, убежав с дороги во дворы. Действия водителя при этом остались за кадром — неизвестно, остановился он или уехал.

«Сбил собаку и даже не остановился», — прокомментировал видео подписчик, выложивший его в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Сам инцидент попал на камеру наружного наблюдения компании «Сампо».

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