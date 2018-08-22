Сбитой на "зебре" в Петрозаводске женщине назначено лечение на дому

Стали известны некоторые подробности ДТП с пешеходом, которое произошло на проспекте А.Невского во вторник и попало в объектив камеры наблюдения.

Напомним, утром 21 августа автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По информации ЕДДС Петрозаводска, в результате случившегося 82-летняя пешеход получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение.

За рулем автомобиля Mazda 626 находился 25-летний мужчина.