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Задетый КамАЗом столб угрожает жителям одного их районов Петрозаводска

Новости. Происшествия
20:45, 02 Августа 2024
фото: © «Столица на Онего»

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Накренившаяся опора ЛЭП угрожает оставить район без света, а может и упасть в любой момент.

Об инциденте «Столице на Онего» рассказали очевидцы.

«Выгрузил красный КамАЗ, задел фонарный столб и уехал», — сообщили петрозаводчане и прислали фотографии последствий происшествия.

ДТП с большегрузом и столбом произошло 2 августа возле дома № 4 на улице Каменоборская на Старой Кукковке в Петрозаводске.

Судя по фото, упомянутый КамАЗ, по всей вероятности, выгрузил щебенку аккурат вокруг опоры ЛЭП, засыпав ее со всех сторон. При этом, по рассказу очевидцев, ссыпая щебень, грузовик задел столб. В результате опора ЛЭП погнулась и накренилась, создав угрозу для жителей района.

Чем может угрожать накренившася и нависающая  опора ЛЭП? Упасть может, а при падении провода оборвутся, следовательно, жители останутся без электричества. А может и так, упасть, что заденет что-нибудь или кого-нибудь.

После рассказа очевидцев и просмотра фото захотелось перефразировать поэта. Вот, собственно, что получилось:

День. Кукковка. Фонарь. Угроза.

Щебенка. Случай. ДТП. КамАЗ...

 

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