Сбитый утром в Петрозаводске пешеход сам нарушил правила

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила подробности автомобильного наезда, произошедшего сегодня утром в столице Карелии.

Сегодня в 07.54 в районе дома № 20 по улице Ключевая 42-летний водитель автомобиля «LADA Largus» сбил пешехода. В момент происшествия человек переходил проезжую часть в зоне видимости нерегулируемого перекрестка, не убедившись в безопасности перехода. Об этом сообщает Гоставтоинспекция Петрозаводска.

«Пешеход нарушил ПДД и попал в ДТП», — прокомментировали в инспекции.

В результате происшествия 50-летнему пешеходу оказана разовая медицинская помощь, лечение не назначено. Обстоятельства ДТП выясняются.

За нарушение ПДД в отношении пешехода вынесено постановление об административном правонарушении.

Ранее было опубликовано видео с места происшествия.