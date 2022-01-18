Сбитый утром в Петрозаводске пешеход сам нарушил правила

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила подробности автомобильного наезда, произошедшего сегодня утром в столице Карелии.
Сегодня в 07.54 в районе дома № 20 по улице Ключевая 42-летний водитель автомобиля «LADA Largus» сбил пешехода. В момент происшествия человек переходил проезжую часть в зоне видимости нерегулируемого перекрестка, не убедившись в безопасности перехода. Об этом сообщает Гоставтоинспекция Петрозаводска.
«Пешеход нарушил ПДД и попал в ДТП», — прокомментировали в инспекции.
В результате происшествия 50-летнему пешеходу оказана разовая медицинская помощь, лечение не назначено. Обстоятельства ДТП выясняются.
За нарушение ПДД в отношении пешехода вынесено постановление об административном правонарушении.
Ранее было опубликовано видео с места происшествия.
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