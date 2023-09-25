Сбитый в Карелии пешеход потянул за собой пенсионерку, которая попала в больницу

ДТП произошло во вторник в Сортавале.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в минувший вторник, 26 сентября, в Сортавале автомобиль Fiat сбил пешехода. Машина при этом двигалась задним ходом. Инцидент произошел в 12.20 во дворе.

При этом пешеход, которого сбила машина, задел идущую рядом 67-летнюю женщину. Она упала на асфальт, при падении получила травму и была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в ГИБДД рассказали подробности аварии в Кондопожском районе, где лесовоз вылетел в кювет и перевернулся.