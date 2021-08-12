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Сбитым велосипедистом в Петрозаводске оказался известный общественник-урбанист

Новости. Происшествия
08:30, 17 Августа 2021
фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот видео

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Урбанист из Петрозаводска Кирилл Прохоров, передвигавшийся по городу на велосипеде, попал в ДТП и был травмирован.

Кирилл Прохоров получил травмы в результате аварии, которая произошла 15 августа на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ровио в Петрозаводске. Об этом сам Прохоров заявил в соцсети.

Общественник двигался на велосипеде по Комсомольскому проспекту в сторону центра города. В этот момент с улицы Ровио в том же направлении поворачивал легковой автомобиль. В момент выезда на Комсомольский проспект легковушка врезалась в велосипед.

«Да-да, этот велосипедист это я», — заявил Кирилл Прохоров. Он перечислил полученные травмы и признался, что может ходить, «но не быстрее улитки».

«К сожалению, на своём примере показываю, насколько наши улицы небезопасны. Петрозаводску нужно начинать правильно проектировать городские улицы, делать успокоение трафика, островки безопасности, да просто нужно больше пешеходных переходов! Необходимо отдавать полосы под общественный транспорт и велодорожки и многое другое, чтобы жители могли выбирать комфортный и безопасный способ передвижения по городу», — написал общественник.

Кирилл Прохоров признался, что несколько лет занимается развитием велоинфраструктуры в Петрозаводске на общественных началах. Он является главой отделения «Городских проектов» —  фонд занимается содействием развитию городской среды. Сейчас Прохоров, по его словам, также становится руководителем НКО «Велодвижение Карелии».

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Комментарии

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Изя
2021-08-17 09:32:25
От безделия всё это )))) :)
David.
2021-08-17 09:08:57
Дааа, сказочный д.....!
Generalus87
2021-08-17 09:21:38
David., сказочный д…, это ты!!!
David.
2021-08-17 09:42:20
Generalus87, Тоже хруст-борцун?! :) Выбери цель по-серьезней! Дуй на Лесной, поучи водятла самосвала, замедли трафик! :)
Generalus87
2021-08-17 10:05:37
David., вата защебетала!!!????????????
Generalus87
2021-08-17 10:05:35
David., вата защебетала!!!????????????
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