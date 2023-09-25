Сбивший девушку водитель самосвала скрывается от Петрозаводского горсуда

Обвиняемый в ДТП, после которого петрозаводчанка стала инвалидом, вновь не явился в суд.

В Петрозаводском городском суде 27 сентября, как и 14 августа, отложили заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении 40-летнего водителя самосвала. Мужчина, ставший в состоянии алкогольного опьянения 30 декабря 2022 года виновником страшного ДТП, не явился в суд, пишет «МК в Карелии».

По мнению Павла Гравченкова, представителя потерпевших, если водитель уехал на СВО, то рассмотрение дела будет прекращено. Грищенков в ходе заседания ходатайствовал об аресте обвиняемого, в связи с тем, что его подзащитной, которая в результате ДТП стала инвалидом, трудно ходить.

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