Сбивший двух девочек-подростков водитель ответит в районном суде Карелии

Житель Питкярантского района, устроивший пьяное ДТП с двумя пострадавшими в поселке Салми, предстанет перед судом.

Окончено расследование уголовного дела в отношении водителя, сбившего в июне 2022 двух девочек-подростков в поселке Салми. Об этом сообщили в МВД Карелии.

ДТП произошло 21 июня 2022 года в 22.07 у дома №7 по улице Свирских дивизий в поселке Салми. Его участниками стали два пешехода и пикап Great Wall.

Будучи нетрезвым и управляя китайским внедорожником, 37-летний местный житель на участке сельской дороги допустил занос машины, которую выбросило на обочину. В это время по обочине во встречном автомобилю направлении шли две сестры, 15 и 17 лет. В результате наезда автомобиля обе девушки получили тяжелые травмы, в том числе переломы ног со смещением, ушибы головы. Сестрам предстоит длительное восстановление.

Актом освидетельствования на состояние алкогольного опьянения у водителя было установлено наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе 1,71 миллиграмм на один литр.

Следователями по делу собрана доказательная база, достаточная для утверждения обвинительного заключения надзорным органом и направления в суд. Обвиняемый признал вину. Потерпевшими выдвинуты исковые требования на сумму 2 миллиона рублей, уточнили в МВД Карелии.