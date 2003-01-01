Сбор ягод и грибов в Карелии едва не обернулся трагедией

Хозяйская собака попала в охотничью петлю в лесу в Карелии.

Инцидент произошел на прошлой неделе в Пряжинском районе. О нем рассказал на своей странице в соцсетях житель Пряжи Александр Пивоев. Он отправился с матерью и собакой за грибами, но прогулка по лесу едва не обернулась трагедией.

На полпути в густом невысоком ельнике они наткнулись на петлю. Собака, бежавшая впереди, чудом в нее не попала — прошла в стороне и лишь сбила ее. А вот тисков второй ей избежать не удалось.

— Замок был туго затянут, так что ещё и не с первого раза удалось его разжать, чтобы ослабить петлю. К моменту, когда ослабил петлю, собака уже чуть не потеряла сознание. Всё же мне удалось освободить собаку и она осталась жива, но наплевался я знатно, — рассказал Александр.

Мужчина обратился к председателю общества охотников. Было установлено, чьи петли.

— После короткого диалога я понял, что человеку абсолютно наплевать на то, что от его действий кто-то может пострадать. С его слов, он действует в рамках закона и не видит ничего плохого в своём поступке, — поделился своим мнением после беседы с хозяином ловушек Александр Пивоев.

Александр — сам охотник. Он не против капканов и петель, но считает, что ставить их нужно в установленные законом сроки и далеко от тех мест, где регулярно бывают люди со своими питомцами. Пост вызвал дискуссию в соцсетях. Кто-то поддержал Александра, а кто-то сказал, что ситуацию можно было бы решить один на один без огласки. «Петли были установлены в Ламатозерское охотничьем хозяйстве, и на это было соответствующее разрешение. Обычный грибник в те места не сунется, а вот знающий охотник — да», — написал участник обсуждения.