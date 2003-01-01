Сбор мазута со дна моря в прибрежной зоны Анапы и Темрюкского района завершен

РЕКЛАМА
В Национальном театре идут репетиции спектакля «Старший сын»
18 сентября, 08:00 Статьи
Честный взгляд
Как выживает в межсезонье карельский туристический бизнес
18 сентября, 06:30 Статьи
Тема недели
Куда текут молочные реки: в парламенте ответили на важные вопросы о карельском молоке
16 сентября, 18:05 Статьи
Новости

В Петербурге в контейнере с бананами обнаружили полторы тонны кокаина

13:30

Мужчина погиб, вылетев из опрокинувшегося авто на севере Карелии

13:05

23-летняя жительница Кеми назвала номер полиса и осталась без денег

12:45

12:30

На Перевалке спилят торчащую из асфальта арматуру

12:10

Мотоциклист пострадал в ДТП на трассе «Кола» в Карелии

11:50

Минпросвещения сообщило о снижении нагрузки на школьников

11:40

Карелия получит деньги на строительство онкологического центра в Петрозаводске

11:30

Злостный неплательщик алиментов из Петрозаводска объявлен в розыск

11:10

Ректора российского вуза отметили за вклад в развитие Карелии

11:00

Семь популярных радиостанций временно замолчат в Петрозаводске

10:40

Беломорчанин разгромил машину экс-возлюбленной куском бетонной плиты

10:30

Стало известно, когда снесут три аварийных дома на Кукковке в Петрозаводске

10:20

В Карелии полицейские-близнецы нашли заблудившихся грибников

10:15

Глава Рособрнадзора назвал школьную программу перегруженной сложными темами

10:00

Гости Чемпионата высоких технологий смогут погрузиться в пространство GenAI-технологий от Сбера

09:50

В Петрозаводске запускают новый спортивный проект для горожан

09:25

Администрация Питкярантского округа выплатит компенсацию ребенку за укус бездомной собаки

09:00

Путин поддержал идею официально продавать «красивые» автомобильные номера

08:30

Глава Карелии встретился с Александром Гуцаном

08:00

Пропавшего в лесу пожилого мужчину нашли возле озера Питкялампи

07:40

В Петрозаводске начали асфальтировать улицу Хейкконена

07:20

В Карелии резко подорожал бензин

07:00

Синоптики рассказали, когда в Карелии начнется осень

06:40

Врач объяснила, можно ли запивать еду

00:10

Три автомобиля столкнулись на оживлённом перекрестке в Петрозаводске

22:50

Минфин России предложил снизить ставку по семейной ипотеке

20:30

Новую стоматолическую установку приобрели для Сортавальской ЦРБ

18:30

Учёных в Карелии уважают не меньше, чем в Петербурге

18:00

Кандидатуру избранного сотрудниками на пост директора КарНЦ РАН Александра Крышеня не согласовали в Москве

17:40

Небольшой дождь и до +15°С: какая погода ожидается в Карелии 19 сентября

17:00

Дорогу с тротуаром обустроят по желанию жителей на Древлянке

16:40

Десятки жителей Древлянки остались без света

16:10

Жительница Карелии отсудила 150 тысяч рублей с дорожников после падения на тротуаре

16:00

В Карелии завершился главный молодёжный образовательный форум «Берег»

15:40

«В возбуждении дела отказано»: убийца котёнка из Петрозаводска по-прежнему остаётся безнаказанным

15:15

Полиция нашла мужчину, который разбил дверь на петрозаводском вокзале

14:50

«Очаровательный город»: артисты из Еревана рассказали о своих впечатлениях от Петрозаводска

14:30

Билайн дарит новым клиентам «плана б.» 1 терабайт интернета

14:18

Новый закон должен навести порядок вокруг контейнерных площадок в Карелии

14:00

В Карелии приняли закон об ограничении продажи алкоголя в жилых домах

13:40

Новые правила расчета утильсбора приведут к существенному росту цен на автомобили

13:20

Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Александра Гуцана на пост генпрокурора России

13:00

В России снимают фильм о группе «Сектор Газа»

12:35

Политолог Цыганков: «ОМК — один из существенных источников доходов Попова»

12:31

Житель Карелии из-за обиды разгромил машину родственников

12:15

«Организм берёт в долг у себя»: карельский легкоатлет рассказал, как бегуны выдерживают дистанции на 24 часа

11:55

В Карелии бывшую сотрудницу почты осудили за кражу пенсий и подделку документов

11:40

Элиссан Шандалович: В Карелии «Матери–героини» получат по одному миллиону

11:15

В Кремле оценили сроки восстановления отношений России с Финляндией

11:00

В Петрозаводске усилили покрытие LTE

10:38

Карельский самбист завоевал бронзу на Кубке Европы в Сербии

10:30

В Медвежьегорском районе водитель врезался в опору освещения

10:10

70-летний мужчина погиб на озере в Калевальском районе

09:50

Новый район Петрозаводска «Талоярви. Город у воды» поразил гостей своим масштабом и уникальностью

09:35

В Сортавальском районе девять местных жителей обязали вернуть участки государству

09:30

В России три тысячи студенток подали заявки на новое пособие по беременности

09:00

Житель Беломорского округа Александр Августинович погиб в ходе СВО

08:40

Петрозаводчан приглашают погрузиться в историю Банка России

08:20

В Национальном театре ставят спектакль «Старший сын»

08:00

В России предложили выплачивать отцовский капитал

07:40

Финны нашли применение теплоходу «Карелия»

07:00

Карельский турбизнес рассказал, чем заманивает гостей в межсезонье

06:40

Китай в 2025 году вдвое увеличил импорт российского вина

Сбор мазута со дна моря в прибрежной зоны Анапы и Темрюкского района завершен
Сегодня 12:30 Природа
Поделиться

Работы по сбору осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне полностью завершены.

фото: © скрин с видео

Об окончании очередного этапа очистки от нефтепродуктов побережья Анапы и Темрюкского района сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

— С 10 по 17 сентября водолазы у причала в п. Джемете подняли на берег последние 443 мешка с нефтепродуктами, — говорится в сообщении.

В работе были задействованы сотрудники МЧС России, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы. За весь период специалисты совершили 21 591 погружений и собрали 22 451 мешок с мазутом общим весом более 2 тысяч тонн. Напомним, в этой работе принимали участие и карельские водолазы.

Всего очистку проводили на 19 участках, расстояние между крайними местами проведения таких подводных работ — почти 14 км. Это прибрежные зоны Анапы, п. Джемете, с. Витязево, а также поселков Веселовка, Волна и Артющенко в Темрюкском районе.

Эти территории были определены по результатам подводного мониторинга: в 50-200 метрах от берега на дне был обнаружен осевший мазут, который собирали для предотвращения его выброса на побережье. Сбор нефтепродуктов осуществлялся двумя способами: вручную, с помощью лопат, и при помощи эжекторных установок.

Напомним, в декабре прошлого года в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму ввели режим ЧС. Суд взыскал с владельцев танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» компенсации в размере 49,46 миллиарда и 35,48 миллиарда рублей соответственно. Напомним, 150 пляжей (141 в Анапе и 9 в Темрюкском районе) были закрыты для отдыхающих в этом сезоне.

