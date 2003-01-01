Сбор мазута со дна моря в прибрежной зоны Анапы и Темрюкского района завершен

Работы по сбору осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне полностью завершены.

Об окончании очередного этапа очистки от нефтепродуктов побережья Анапы и Темрюкского района сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

— С 10 по 17 сентября водолазы у причала в п. Джемете подняли на берег последние 443 мешка с нефтепродуктами, — говорится в сообщении.

В работе были задействованы сотрудники МЧС России, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы. За весь период специалисты совершили 21 591 погружений и собрали 22 451 мешок с мазутом общим весом более 2 тысяч тонн. Напомним, в этой работе принимали участие и карельские водолазы.

Всего очистку проводили на 19 участках, расстояние между крайними местами проведения таких подводных работ — почти 14 км. Это прибрежные зоны Анапы, п. Джемете, с. Витязево, а также поселков Веселовка, Волна и Артющенко в Темрюкском районе.

Эти территории были определены по результатам подводного мониторинга: в 50-200 метрах от берега на дне был обнаружен осевший мазут, который собирали для предотвращения его выброса на побережье. Сбор нефтепродуктов осуществлялся двумя способами: вручную, с помощью лопат, и при помощи эжекторных установок.

Напомним, в декабре прошлого года в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму ввели режим ЧС. Суд взыскал с владельцев танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» компенсации в размере 49,46 миллиарда и 35,48 миллиарда рублей соответственно. Напомним, 150 пляжей (141 в Анапе и 9 в Темрюкском районе) были закрыты для отдыхающих в этом сезоне.