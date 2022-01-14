«Сбормобиль» и «Металлмобиль» проедут по Петрозаводску в воскресенье

Расписание традиционно включает 23 остановки в разных районах города, сообщили в администрации столицы Карелии.

В воскресенье, 16 января, «Сбормобиль» и «Металлмобиль» в Петрозаводске выйдут на свой обычный маршрут. Волонтёры примут у горожан вторсырьё: макулатуру, пластик, алюминиевые банки и т.д. (все, кроме стекла).

Полный список того, что можно сдать на переработку, а также расписание «Сбормобиля» опубликоано здесь. Участникам акции напоминают о противоэпидемических требованиях: необходимости соблюдения социальной дистанции и масочном режиме.

Основная часть средств, вырученных от переработки вторсырья, традиционно идет на поддержку бездомных животных, остальное – на печать листовок. Об всех инициативах экозащитников можно узнать в группе «Сбормобиль».