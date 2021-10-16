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«Сбормобиль» и «Металлмобиль» вновь проедут по Петрозаводску

Новости. Общество
11:01, 16 Октября 2021
фото: Ирина Меркова/ Столица на Онего

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Завтра, 17 октября, «Сбормобиль» и «Металлмобиль» в Петрозаводске выйдут на свой привычный маршрут по микрорайонам города - 23 остановки.

Волонтёры примут у горожан вторсырьё. В расписании – 23 остановки в разных районах карельской столицы.



 Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль». Там же появляется актуальная информация обо всех инициативах экозащитников. 80 % средств, вырученных от переработки вторсырья, идут на поддержку бездомных животных, остальное - на печать листовок и экорекламу.

Организаторы напоминают, что из-за интенсивности разгрузок и ограниченного места в кузове напрямую передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных не принимаются. Оставить корм, лекарства, ветошь и т.п. можно в специально организованных для этого пунктах.

Горожан призывают придерживаться правил безопасности в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой: использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, не участвовать в акции при наличии признаков респираторных заболеваний.

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Комментарии

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Вася
2021-10-16 11:56:03
Все норовят обмануть , даже мухи! Представляете, даже мухи!!! Вот недавно на подоконнике муха притворилась дохлой и улеглась лапками кверху,. И поверил ей. Купился как ребенок! А когда понял, что муха обманывает ,убил ее.
комба
2021-10-16 12:03:33
Вася, садист со справкой и выпендриваешься публично. Это дает тебе наслаждение. :)
Вася
2021-10-16 11:39:54
Какая нфляция сейчас в Хьюстоне ?
Гость
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