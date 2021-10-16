«Сбормобиль» и «Металлмобиль» вновь проедут по Петрозаводску

Завтра, 17 октября, «Сбормобиль» и «Металлмобиль» в Петрозаводске выйдут на свой привычный маршрут по микрорайонам города - 23 остановки.

Волонтёры примут у горожан вторсырьё. В расписании – 23 остановки в разных районах карельской столицы.





Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль». Там же появляется актуальная информация обо всех инициативах экозащитников. 80 % средств, вырученных от переработки вторсырья, идут на поддержку бездомных животных, остальное - на печать листовок и экорекламу.



Организаторы напоминают, что из-за интенсивности разгрузок и ограниченного места в кузове напрямую передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных не принимаются. Оставить корм, лекарства, ветошь и т.п. можно в специально организованных для этого пунктах.



Горожан призывают придерживаться правил безопасности в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой: использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, не участвовать в акции при наличии признаков респираторных заболеваний.

