«Сбормобиль» меняет график движения в Петрозаводске

«Сбормобиль» будет собирать отходы у горожан дважды в месяц.
Об изменениях в графике движения «Сбормобиля» рассказали в паблике проекта. В новом сезоне он будет выезжать дважды в месяц, как раньше.
Вместо воскресенья рейсы будут выполняться по субботам. Во вторую субботу месяца отходы будут принимать у жителей Зареки, Ключевой, Голиковки, Центра, Кукковки и Перевалки. В четвертую субботу — у жителей Древлянки, Цента, Пятого поселка и Сулажгоры.
— «Сбормобиль» примет макулатуру, пластиковые бутылки и флаконы с маркировкой 1, 2, алюминиевые банки, крышечки и ведёрки 5, — уточнили органиаторы.
Напомним, перестали принимать стекло и пленку, подчеркнула руководитель проекта Надежда Третьякова. По ее словам, связано это со сложной ситуацией на рынке (пленку плохо берут перерабатывающие предприятия, на стекло тоже упала цена). Также не будут брать жестяные банки, только алюминиевые. Первый рейс состоится уже завтра - 11 сентября.
«Сбормобиль» — социально-экологический проект, проходящий под девизом: «Сдай вторсырье и тем самым помоги Первому петрозаводскому приюту для животных» — 80% собранных средств переводится туда, это более 100 тысяч рублей в год. График и остановки «Сбормобиля» можно посмотреть в его паблике в ВК. Также вторсырье можно сдавать в желтые контейнеры и экостанции. Последних в городе четыре. Это точки на ул. Казарменской, около гипермаркета «Магнит Семейный», на парковках около гипермаркетов «Лента» на Комсомольском проспекте и Ленинградской улице, у торгово-развлекательного комплекса «Лотос Plaza».