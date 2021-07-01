«Сбормобиль» отправится по Петрозаводску в воскресенье

Специальный автомобиль для сбора вторсырья возобновляет работу в столице Карелии по прежнему графику.

В первое воскресенье месяца, 4 июля, волонтеры традиционно примут у петрозаводчан вторсырье на переработку. В расписании — 23 остановки в разных районах города, сообщили в администрации города.

Организаторы обращают внимание участников на то, что на воскресном рейсе не будет «Металлмобилля». Он выезжает на маршрут в тандеме со «Сбомобилем» каждое третье воскресенье месяца — 18 июля. Кроме того, волонтеры просят горожан строго придерживаться правил безопасности в связи с эпидемиологической обстановкой: иметь при себе средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и не участвовать в акции при наличии признаков респираторных заболеваний.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль». Там же появляется актуальная информация обо всех нововведениях и других инициативах экозащитников. На месте остановки «Сбормобиля» на улице Зайцева, 14 в это воскресенье можно будет отдельно сдать на переработку старые дисконтные и подарочные пластиковые карты.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске волонтеры «Сбормобиля» в 2020 году приняли на переработку около 100 тонн вторсырья.