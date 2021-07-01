Реклама
Прислать новость
Выскочившая из воды акула откусила ногу мужчине на парашюте (ВИДЕО) 3
01.07.2021 21:30
Число заболевших коронавирусом в Карелии продолжает стремительно расти 4
Сегодня 09:36
Мэрия потребовала снести руины в отдаленном районе Петрозаводска 1
Сегодня 07:25
В Карелии скоропостижно скончался бывший мэр Сортавалы 1
Сегодня 15:47

«Сбормобиль» отправится по Петрозаводску в воскресенье

Новости. Общество
18:20, 02 Июля 2021
фото: © Паблик "Сбормобиль ПТЗ"

Специальный автомобиль для сбора вторсырья возобновляет работу в столице Карелии по прежнему графику.

В первое воскресенье месяца, 4 июля, волонтеры традиционно примут у петрозаводчан вторсырье на переработку. В расписании — 23 остановки в разных районах города, сообщили в администрации города.

Организаторы обращают внимание участников на то, что на воскресном рейсе не будет «Металлмобилля». Он выезжает на маршрут в тандеме со «Сбомобилем» каждое третье воскресенье месяца — 18 июля. Кроме того, волонтеры просят горожан строго придерживаться правил безопасности в связи с эпидемиологической обстановкой: иметь при себе средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и не участвовать в акции при наличии признаков респираторных заболеваний. 

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль». Там же появляется актуальная информация обо всех нововведениях и других инициативах экозащитников. На месте остановки «Сбормобиля» на улице Зайцева, 14 в это воскресенье можно будет отдельно сдать на переработку старые дисконтные и подарочные пластиковые карты.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске волонтеры «Сбормобиля» в 2020 году приняли на переработку около 100 тонн вторсырья.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 3
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 13
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»