От героя Чеченской до убийцы с гранатомётом: за что посадили экс-депутата Карелии Тимура Зорнякова
10 декабря, 20:15 Статьи
Как руководители Пудожа премии себе выписывали
09 декабря, 10:50 Статьи
«Туризм в Карелии – это одна большая Шуньгская ярмарка»: что думает турбизнес о себе
06 декабря, 08:30 Статьи
«Сбормобиль» проедет по Петрозаводску в субботу
Сегодня 08:19 Общество
«Сбормобиль» соберет вторсырье у жителей Петрозаводска

фото: © Сбормобиль / VK

13 декабря в очередной рейс выйдет «Сбормобиль». Напомним, в этом сезоне он ездит дважды в месяц, и остановки разные. В эту субботу он остановится на Зареке, Кукковке, Ключевой, Голиковке, в Центре и на Перевалке.

— Принимаем макулатуру, включая ячейки от яиц, пластиковые флаконы с маркировкой 2, прозрачные бутылки с маркировкой 1 (бесцветные, голубоватые, зелёные, коричневые); прозрачную стрейч-пленку, крышечки с маркировкой 2, ведёрки (и только ведёрки) с маркировкой 5, алюминиевые банки, — уточнили в паблике проекта. 

Добавим, в этом сезоне перестали принимать стекло и пленку. Связано это со сложной ситуацией на рынке (пленку плохо берут перерабатывающие предприятия, на стекло тоже упала цена). Также не будут брать жестяные банки, только алюминиевые.

«Сбормобиль» — социально-экологический проект, проходящий под девизом: «Сдай вторсырье и тем самым помоги Первому петрозаводскому приюту для животных» — 80% собранных средств переводится туда, это более 100 тысяч рублей в год. График и остановки «Сбормобиля» можно посмотреть в его паблике в ВК. Также вторсырье можно сдавать в экостанции. Последних в городе четыре. Это точки на ул. Казарменской, около гипермаркета «Магнит Семейный», на парковках около гипермаркетов «Лента» на Комсомольском проспекте и Ленинградской улице, у торгово-развлекательного комплекса «Лотос Plaza». В некоторых районах города еще сохранились желтые контейнеры, куда также можно сложить накопленное вторсырье. Но, напомним, они есть не везде. Частично городские власти вывезли их и обещают заменить. Сделают ли это, пока непонятно. Ранее на городской планерке мэр Петрозаводска Инна Колыхматова заявила, что большинство петрозаводчан радо тому, что желтые ящики убрали.

«Столица» провела свой опрос в паблике в ВК. Мы поинтересовались нужны ли во дворах контейнеры для раздельного сбора. Проголосовали 70 человек. Из них половина попросила вернуть контейнеры на место. Примерно одинаковое количество голосов отдали за три варианта: 10 человек считает, что нужна гибкая система сбора с контейнерами, мобильными пунктами и поощрением за сортировку, еще 10, что сначала нужно построить завод по переработке, а потом ставить контейнеры. А 11 человек уверены, что в России раздельный сбор пока невозможен вовсе. Коммунальщики с вывозом обычных отходов справляются не слишком хорошо. 

