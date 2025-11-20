«Сбормобиль» соберет вторсырье у жителей Петрозаводска

22 ноября «Сбормобиль» выедет в очередной рейс по сбору вторсырья у горожан.
Уже завтра, 22 ноября, «Сбормобиль» проедет по нескольким микрорайонам. Остановки запланированы в Центре, в Октябрьском районе, на Древлянке, Перевалке и в Пятом поселке. Об этом организаторы сообщили в паблике проекта.
— «Сбормобиль» проедет по точкам сбора и примет макулатуру, пластиковые бутылки и флаконы с маркировкой 1, 2, алюминиевые банки, крышечки и ведёрки 5, — уточнили организаторы.
Напомним, в этом году изменился график движения »сбормобиля». Он выезжает дважды в месяц по субботам. Точки сбора поделены на два дня. Добавим, перестали принимать стекло и пленку. Связано это со сложной ситуацией на рынке (пленку плохо берут перерабатывающие предприятия, на стекло тоже упала цена). Также не будут брать жестяные банки, только алюминиевые.
«Сбормобиль» — социально-экологический проект, проходящий под девизом: «Сдай вторсырье и тем самым помоги Первому петрозаводскому приюту для животных» — 80% собранных средств переводится туда, это более 100 тысяч рублей в год. График и остановки «Сбормобиля» можно посмотреть в его паблике в ВК. Также вторсырье можно сдавать в желтые контейнеры и экостанции. Последних в городе четыре. Это точки на ул. Казарменской, около гипермаркета «Магнит Семейный», на парковках около гипермаркетов «Лента» на Комсомольском проспекте и Ленинградской улице, у торгово-развлекательного комплекса «Лотос Plaza».